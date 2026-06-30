Umut Altaş'ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika
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Umut Altaş'ın Duruşması Ertelendi

30.06.2026 17:27
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Umut Altaş'ın ABD'deki göçmenlik duruşması 21 Temmuz'a ertelendi, Türkiye'ye iade süreci merakla bekleniyor.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de görülen ilk göçmenlik mahkemesi duruşması tamamlandı. Yeni avukatıyla duruşmaya katılan Altaş'ın dosyasının incelenmesi için dava 21 Temmuz'a ertelenirken, savunmaya gerekli başvuruları sunması için 17 Temmuz'a kadar süre verildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk göçmenlik mahkemesi duruşması gerçekleştirildi. Pennsylvania eyaletindeki ICE gözetim merkezinde tutulan Altaş, duruşmaya yeni avukatıyla birlikte çevrim içi katıldı. ABD'de kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtilen ve 22 Mayıs'ta New York'ta gözaltına alınan Altaş'ın duruşmasında, yeni görevlendirilen avukatı dosyayı henüz inceleme fırsatı bulamadığını belirterek hazırlık süresi talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek davayı 21 Temmuz'a erteledi.

Yeni avukata hazırlık süresi verildi

Duruşmada söz alan savunma avukatı, davaya yeni dahil olduğunu ve dosyadaki önceki işlemlere ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Bunun üzerine göçmenlik hakimi, dosyanın ayrıntılı şekilde incelenebilmesi ve gerekli hukuki başvuruların hazırlanabilmesi amacıyla savunma tarafına süre tanıdı. Mahkeme, düzeltilmiş başvurular ile sunulacak diğer hukuki belgelerin en geç 17 Temmuz mesai bitimine kadar teslim edilmesini kararlaştırdı. Hakim, 21 Temmuz'da yapılacak bir sonraki duruşmadan önce dosyayı ayrıntılı şekilde incelemek istediğini belirterek ek süre talebini bu gerekçeyle sınırlandırdı.

Duruşmada konuşmadı

ICE gözetim merkezinden duruşmaya bağlanan Umut Altaş'ın süreç boyunca herhangi bir beyanda bulunmadığı öğrenildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Altaş, duruşma sırasında söz almazken, tüm işlemler avukatı aracılığıyla yürütüldü. Mahkeme kayıtlarına göre Altaş'ın yeni avukatı, tercüman hizmetinden feragat ederek duruşmanın ardından müvekkiline süreç hakkında bilgi vereceğini bildirdi.

Türkiye'ye iade süreci gündemde

ABD'ye 2022 yılında kaçak yollarla giriş yaptığı belirtilen Altaş, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında 22 Mayıs'ta New York'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli olarak aranan Altaş'ın yakalanması, dosyada uluslararası boyutta önemli bir gelişme olarak değerlendirilmişti. ABD Polis Teşkilatı (USMS), Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan Altaş'ın, göçmenlik mahkemesindeki işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade sürecinin nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik isim

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturmanın firari şüphelisi olarak aranan Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Göçmenlik mahkemesinde görülen davada alınacak kararların, hem Altaş'ın ABD'deki hukuki durumunu hem de Türkiye'nin iade talebine ilişkin süreci doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Gülistan Doku, 3. Sayfa, Tunceli, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umut Altaş'ın Duruşması Ertelendi - Son Dakika

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