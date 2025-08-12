Üni-Per-Sen'den Önemli Kazanım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Üni-Per-Sen'den Önemli Kazanım

Üni-Per-Sen\'den Önemli Kazanım
12.08.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İdare Mahkemesi, hukuka aykırı promosyon protokolünü iptal etti.

Üniversite İdari Personel Sendikası'ndan (Üni-Per-Sen) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde promosyon sözleşmesi davasında önemli kazanım elde etti. Sivas İdare Mahkemesi hukuka aykırı promosyon protokolünü iptal etti.

Üni-Per-Sen, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminin banka promosyonu protokolünü mevzuata aykırı şekilde uzatılmasına karşı açtığı davayı kazandı. 16 Nisan 2021 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Yapı Kredi Bankası arasında 15 Haziran 2021 - 14 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 yıllık "Maaş Ödemeleri ve Promosyon Protokolü" imzalanmıştı. Ancak 23 Eylül 2022'de yapılan revize protokol ile bu süre 14 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı. Böylece sözleşme süresi, "2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde" belirtilen "en fazla 5 yıl" sınırını aşmış oldu.

Üni-Per-Sen, 12 Haziran 2024'te yaptığı başvuruda bu aykırılığı gündeme getirmesi üzerine üniversite yönetimi ise 13 Temmuz 2024 tarihli yazı ile talebi reddetmişti. Bunun üzerine sendikamız, üyelerimizin haklarını korumak amacıyla konuyu yargıya taşımıştı.

Mahkemenin gerekçesi net

Sivas İdare Mahkemesi, söz konusu revize protokolün yeni bir sözleşme değil, mevcut sözleşmede promosyon tutarının artırıldığı bir güncelleme niteliğinde olduğunu ancak sürenin de 4 ay uzatıldığını belirledi. Bu uzatma, yasal 5 yıllık süre sınırını aştığı için hukuka aykırı bulundu. Kararda ayrıca, promosyon protokollerinde süre sınırına riayet edilmesinin zorunlu olduğu, aksi durumda yapılan işlemlerin mevzuata aykırı hale geleceği vurgulandı.

Emsal niteliğinde bir karar

Mahkeme, 23 Eylül 2022 tarihli revize protokolün hukuka aykırı olduğunu tespit ederek iptaline hükmetti. Bu karar, sadece promosyon anlaşmaları için değil, tüm kamu kurumlarında yapılan benzer sözleşmelerin yasal çerçevede yürütülmesi açısından da emsal teşkil ediyor. Promosyon anlaşmalarının şeffaf, katılımcı ve mevzuata uygun şekilde yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Üni-Per-Sen, bu davadan elde edilen sonucun yalnızca maddi bir kazanım olmadığını; aynı zamanda kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve çalışan haklarının korunması açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek yaptığı yazılı açıklamada şu soruları gündeme getirdi:

"Bu aşamada kamuoyunun ve üniversite çalışanlarının aklındaki sorular nettir: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin eski yöneticileri, hukuka aykırı bu kararın sorumluluğunu üstlenecek ve hesap verecek midir? İptal kararının gereğini yerine getirecek işlemleri hangi makam tesis edecektir? Yeni Rektör ve yönetimi, bu karar doğrultusunda şeffaf, hızlı ve çalışan lehine bir süreç mi işletecektir?"

Sendika tarafından yapılan açıklamada ayrıca, sürecin takipçisi olacağı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu soruların cevabını almak ve kararın eksiksiz uygulanmasını sağlamak için sürecin her adımını takip edeceğiz. Üyelerimizin maddi kayıplarının giderilmesi, sorumluların hesap vermesi ve benzer hak ihlallerinin tekrar yaşanmaması için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Emeğe ve alın terine kasteden her girişim, er ya da geç yargı önünde hesap verir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Eğitim, Finans, Hukuk, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üni-Per-Sen'den Önemli Kazanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:42:31. #7.12#
SON DAKİKA: Üni-Per-Sen'den Önemli Kazanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.