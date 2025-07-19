Üniversite öğrencisi cinayetinde yeni ifadeler - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi cinayetinde yeni ifadeler

19.07.2025 17:47
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Cemil Koç'un Ayşe Tokyaz’ı öldürüp valize koyduğu cinayette tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Cemil Koç ile Koç'a yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi arasında yer alan 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı. Taksi şoförüne cesedi yok etmesi için yardım eden, ardından yol kenarına bırakan ve tutuklanan şüphelilerden Barış Can A. ifadesinde, "Bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Bavulu araca yükleyip, giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılar savcılıkta ifade vermişti. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tasarlayarak öldürmek', diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 yıl önce eski sevgilisinin şüpheli ölümü sonrası ifadesinin alındığı iddiası

Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheli Cemil Koç'un 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül Övezova'nın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde 6. kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin Koç'un ifadesinin alındığı iddia edilmişti.

"Kırmızı sıvı gördüm ama kan olduğunu anlayamadım"

Taksi şoförüne cesedi yok etmesi için yardım eden, ardından yol kenarına bırakan ve tutuklanan şüphelilerden Barış Can A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Necmettin beni aradı, 'Bir bavul var, ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, ben şaka yapıyor sandım. Ondan 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince arkadaşlarım Erhan G. ve Yusuf S.'yi araca alıp, onunla buluşmaya gittik. Parayı arkadaşlarıma söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim. Güzeltepe taraflarında Necmettin ile buluştuk, o bizi kırmızı BMW'nin yanına götürdü. Necmettin, uzaktan kumanda ile bagajı açtı. Erhan G. ise aracı tam yanına park etti. Ben indim arabadan, bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık. Necmettin beni arayıp, 'iş iptal' dedi ama valizi geri alamadık. Valizin fotoğrafını ve konumunu birine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halinde ilerlerken polisler tarafından yakalandık" dedi.

"Bagajdan siyah bir valiz çıkarıp, bizim olduğumuz araca koydu"

Araçta bulunan ve diğer şüphelilere valizin taşınması için yardım eden şüpheli Erhan G.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, Barış Can A.'nın bagajdan siyah bir valiz çıkardığını anlatarak, "Barış'ın kafası güzeldi, aracı ben kullanıyordum. Neco isimli şahsın tarif ettiği kırmızı BMW aracın yanına gittik. Barış, bagajdan siyah bir valiz çıkarıp bizim olduğumuz araca koydu. Hasdal yoluna doğru ilerledik. Valiz alınırken Yusuf S. arabada yoktu, onu yoldan aldık. Kemerburgaz'a doğru giderken bir koku oluştu. Yusuf'a, bu kokunun ne olduğunu sordum. Soruma Barış, 'içinde pis kokmuş kıyafetler var' diye yanıt verdi. Hiçbir şekilde cesetten bahsetmedi. Göktürk'e kadar gittik sonra Yusuf ile ben araçtan indik. Barış'a telefon geldi, panik halde konuştu, sonra arabayı aldı gitti. Bir süre sonra yürüyerek yanımıza geldi. Yusuf'un kardeşine ait bir araçla yola devam ederken polisler durdurdu. Benim paradan haberim yoktur. Barış bize hiç paradan bahsetmemişti" şeklinde konuştu.

"Yolda giderken kötü koku geldi"

Cesedin taşındığı araçta bulunan şüpheli ise Yusuf S. ise ifadesinde, "Barış'ı biri aradı ve yanına çağırdı. Ben araçtan indim, onlar gidip 20 dakika sonra geldi. Araçtaki bavuldan o zaman haberim oldu. Yolda giderken kötü koku geldi. Ne olduğunu sorunca, 'İçinde pis eşyalar var ondan' dedi. Ardından Göktürk'e gittik. Barış bagajı açtı, benden yardım istedi. Ben de ona yardım ettim. Ben sadece indirme konusunda yardımcı oldum, sonrasında Barış valizi alarak açık alana bıraktı. Yarım saat sonra Barış'a bir telefon geldi. Anladığım kadarıyla valizi geri istiyordu. Valizin olduğu yere tekrar gittik. Barış fotoğrafını çekti, sonra konumunu attı. Bu olayda bana kimse para teklif etmedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üniversite öğrencisi cinayetinde yeni ifadeler - Son Dakika

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