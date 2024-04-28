Ünlü ekonomistin kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler - Son Dakika
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Ünlü ekonomistin kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler

Ünlü ekonomistin kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Berzeg'in kemikleri bulundu ve DNA testi sonucunda kimlik doğrulandı. Ancak, Berzeg'in eşi ve kızı soruları cevapsız bıraktı.

28.04.2024 11:07
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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg memleketi Balıkesir'de kaybolmuş ve geçtiğimiz günlerde kemikleri bulunmuştu. Ünlü ekonomistin eşi Angela Berzeg ve kızı Nisa Berzeg, soruları cevapsız bıraktı.

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir Gönen Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 tarihinde sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılmıştı. Haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı. Vatandaşlar tarafından 29 Ağustos 2023 tarihinde bulunan köpeği 'Tina' ailesine teslim edilmişti.

23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulundu. Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi. Kemik parçalarına ulaşılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg ve köpekleri 'Tina' Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi. Aile, soruları yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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