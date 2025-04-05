Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti - Son Dakika
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Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti

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İngiliz komedyen Russell Brand, kariyerinin zirvesindeki yıllarda 4 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanıyor. Brand, 2 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak.

05.04.2025 10:38  Güncelleme: 10:53
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Uzun senelerdir hem komedyen hem de aktör kimliğiyle sevenlerine hitap eden Russell Brand, bu kez sahne ışıkları yerine ağır suçlamalarla ülke gündeminde. İngiliz basınında geniş yer bulan haberlere göre, Brand hakkında, tecavüz ve cinsel saldırı dâhil beş ayrı suçlamayla dava açıldı.

DÖRT FARKLI KADIN SUÇLAMA YÖNELTTİ

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Brand'in 1999 ile 2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen olaylar nedeniyle biri tecavüz, biri oral tecavüz, biri uygunsuz saldırı ve iki cinsel saldırı olmak üzere toplam beş suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi. Suçlamaların dört farklı kadın tarafından şikâyet edildiği vurgulandı. Hâlihazırda ABD'de olduğu düşünülen Russell Brand'e resmi suçlama belgeleri gönderildi. Ünlü ismin, 2 Mayıs'ta Londra'da bulunan Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere hazır bulunması bekleniyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki ağır suçlamalarla ilgili sessiz kalmayan Brand, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Asla kimseye tecavüz etmedim. Asla rızaya dayanmayan bir ilişkim olmadı." ifadeleriyle kendini savundu.

Kariyerine radyo programcılığı ve televizyon sunuculuğuyla başlayan, ardından Hollywood'da rol aldığı filmlerle uluslararası bir profile kavuşan Brand, stand-up gösterilerinde sergilediği cinsellik odaklı ve kışkırtıcı üslupla da tanınıyordu. Bir dönem pop yıldızı Katy Perry ile evli olan Brand, aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelesini anlattığı otobiyografileriyle çokça konuşulmuştu.

Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand\'a cinsel suçlamalar yöneltti

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kuzeyli baba:
    ortalığı kümese çevirmiş 0 0 Yanıtla
  • 6490203:
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