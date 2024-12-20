Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Vuruldu - Son Dakika
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Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Vuruldu

Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Vuruldu

Beykoz'da yol verme nedeniyle tartıştığı polis memuru tarafından vurulan mimar Toydemir hayatını kaybetti.

20.12.2024 13:28
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İstanbul Beykoz'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada polis memuru tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden ünlü mimar Turgut Toydemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Beykoz'da dün akşam meydana gelen olayda 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartışmıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Toydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü mimarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Turgut Toydemir'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Toydemir'in cenazesinin yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafikte Vuruldu - Son Dakika

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