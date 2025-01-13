Ünlü şarkıcı Seçil Gür\'den \'taciz\' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

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Bir dönemler ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşk ile manşetleri süsleyen şarkıcı Seçil Gür, son olarak ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

"7 AYDIR TACİZE UĞRUYORUM"

Gür, herkesin tanıdığı biri tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

"DURMAK BİLMİYOR"

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5-6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

Pazartesi günü tüm yasal haklarını kullanarak elindeki delillerle birlikte mahkemeye başvuracağını belirten Gür, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"