Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

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Ünlü şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. Bu kişinin herkes tarafından tanınan biri olduğunu da sözlerine ekleyen Gür, elindeki delillerle birlikte mahkemeye başvuracağını söyledi.

13.01.2025 19:38  Güncelleme: 19:56
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Bir dönemler ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşk ile manşetleri süsleyen şarkıcı Seçil Gür, son olarak ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını 'Herkesin tanıdığı biri' diyerek anlattı

"7 AYDIR TACİZE UĞRUYORUM"

Gür, herkesin tanıdığı biri tarafından 7 aydır sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı.

"DURMAK BİLMİYOR"

Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5-6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor.

Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını 'Herkesin tanıdığı biri' diyerek anlattı

"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

Pazartesi günü tüm yasal haklarını kullanarak elindeki delillerle birlikte mahkemeye başvuracağını belirten Gür, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın"

Ünlü şarkıcı Seçil Gür\'den \'taciz\' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını 'Herkesin tanıdığı biri' diyerek anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • monşer null:
    Ne Ünlüsü Yahu Kim Bu? Sıradan Kişi 57 1 Yanıtla
  • Abdullah Şafi:
    o da biyerlerini göstermek için çaba gösteriyor! bunlarda bunları haber yapanlarda hata var 30 12 Yanıtla
  • Osman Koca:
    Türkçede a, e, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri ünlü harflerdir, diğer harfler ise ünsüz harfler olarak adlandırılır. 35 1 Yanıtla
    Kemsl:
    sert ünlü yumuşak ünlü olanları da belirtir misin lütfen? 1 0
  • Abdullah Çelik:
    Buna tacizde normal Tecavüzden normal 12 19 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    ya uğraşma bu kadar kendini kimseyi yorma vee mahkemeye haber olmak peşinde koşma ya iffetin söz konusu nei anlatıyorsun git mahkemeye 27 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Şimdiye kadar neyi bekledin, illâ post eldenmi gidecek? 23 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Gündem'den düşmemek için yapılan rezillikler'den birtanesi daha 20 1 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    reklamıni iyisi kötüsü olamz reklam reklamdır 12 1 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    kim bu ünlü şarkicı sorması ayıp.neresi ünlü bunun kimmm bu şarkisi ne ? 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Seçil Gür'den 'taciz' itirafı! Yaşadıklarını "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı - Son Dakika
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