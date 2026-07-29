Ünlüler 'Ahbaplar Suç Örgütü' Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
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Ünlüler 'Ahbaplar Suç Örgütü' Soruşturmasında İfade Verdi

Ünlüler \'Ahbaplar Suç Örgütü\' Soruşturmasında İfade Verdi
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Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bursin ve diğer ünlülerin geçmiş paylaşımları gündemde.

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bursin, Berna Laçin ve Farah Zeynep Abdullah'ın geçmişte yaptıkları sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Eda Ece, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bursin, Berna Laçin ve Farah Zeynep Abdullah'ın geçmişte yaptıkları sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Berna Laçin: "Takılma Haluk Levent, yazanlara uğraşanlara kıymetli vaktini harcama, icraata devam"

Oyuncu Berna Laçin'in 2023 tarihli bir paylaşımında, "Kızılay'ın özel ya da tüzel ya da şirket kişiliğinin, afet zamanı insanlar donarak ölürken ve o elinde çadır varken anında dağıtmamış olması, para ile satması ve üstüne üstelik bundan KDV alınması anlaşılası bir durum değildir. Kızılay bugün kurulmadı" dedi. Yine 2023 yılında başka bir paylaşımında ise Laçin'in, "Takılma @haluklevent takılma yazanlara uğraşanlara Kıymetli vaktini harcama. İcraata devam" ifadelerini kullandı.

Ahbap için BabalaTV ofisinde yardım çağrısı görüntüleri

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın 2023 tarihinde Ahbap için BabalaTV ofisinde yardım çağrısı görüntüleri tespit edildi. Abdullah söz konusu videoda, "Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere, 6 Şubat'ta Türkiye'de 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve 10 şehri etkiledi. Yaklaşık 14 milyon insan doğrudan etkilendi ve 10 bine yakın bina yıkıldı. Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda, gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız" ifadelerini kullandığı belirlendi. Farah Zeynep Abdullah'ın 2023 tarihli başka bir sosyal medya paylaşımında ise, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek istemiyorum artık yeter" yazdığı görüldü. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın attığı ve sildiği tweetler hakkında paylaşım yapan oyuncu Abdullah'ın "Kızılay başkanı, attığı tweeti sildiğine yönelik tweete cevap olarak yazdığı ikinci tweeti de sildi. Ama ikinci tweeti haber verdiği tweeti silmeyi unuttu" şeklinde paylaşım yaptı.

Kerem Bursin, Ahbap Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaştı

Oyuncu Kerem Bursin'in sosyal medya hesabından İngilizce olarak destek istediği mesajında Ahbap Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaştığı öğrenildi. Bursin videoda, "Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İrem Helvacıoğlu ile fotoğrafına Haluk Levent'ten "Onlar Haluk abilerinin melekleri" paylaşımı

Oyuncu Eda Ece'nin ise bir etkinlikteki konuşmasında, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. Ama neyse. Nasıl diyeyim, çok travmatik bir seneydi" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile paylaşım yapan Ahbaplar Suç Örgütü dosyasının tutuklu şüphelisi Haluk Levent'in ise "Onlar Haluk abilerinin melekleri" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Kaynak: İHA

İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Eda Ece, Magazin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlüler 'Ahbaplar Suç Örgütü' Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

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