Ünlülerin kuaförü zincirleme kazaya neden oldu

Beyoğlu'da ünlülerin kuaförü olarak tanınan Mete Şimşek, iddiaya göre lüks marka aracıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk yaşandı. Aracı kazaya karışan sürücü, "Arkadan çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti" dedi.
Kaza, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ünlülerin kuaförü olarak tanınan Mete Şimşek, 34 MTS 39 plakalı Porsche marka otomobiliyle süratli bir şekilde seyrederken kırmızı ışıkta duran Fiat marka 34 HCF 596 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya Skoda marka 34 K 9026 plakalı otomobil ile 34 HO 2650 plakalı İETT otobüsü de karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
"Üçümüzü de biçti"
Aracı kazaya karışan sürücü Mustafa Kemal, "Otobüs, bu araç ve ben burada bekliyordum. Arkadan çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Herhangi bi yaralı yok ama araçları teslim ettikten sonra hastaneye gideceğiz. Şu an kazaya karışan 4 araç var. Beyaz araç benim. Işıklarda bekleme halindeydik. 10 saniye civarı bekledik. Arkadan çok sert bir şekilde geldi. Şoför frenlerinin tutmadığını söyledi ama bilmiyorum. İlk bana vurdu, sonra ben önümdekine vurdum" dedi. - İSTANBUL
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