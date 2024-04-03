Ünye'de banka ATM'si önünde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Ünye'de banka ATM'si önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Ünye\'de banka ATM\'si önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir banka ATM'si önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

03.04.2024 18:41  Güncelleme: 18:46
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir banka ATM'si önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan banka ATM'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'de para işlemi gerçekleştiren A.U'nun hemen arkasında bulunan C.Ö. (47) ile bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.U. belinden çıkardığı silahla peş peşe C.Ö.'ye ateş etmeye başladı. Bacağından kurşunla yaralanan C.Ö. ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine giderek polis ekiplerinden yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler C.Ö.'yü sedyeye alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı olayı gerçekleştiren A.U. ise polis ekiplerinin yanına giderek teslim oldu.

Diğer taraftan olayın yaşandığı caddeyi emniyet ekipleri şeritle kapattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, ekipler gerekli incelemeleri yapmalarının ardından caddeyi yeniden trafiğe açtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de banka ATM'si önünde silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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