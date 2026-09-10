Ünye'de belediye personeli Murat Kuyu evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ünye'de belediye personeli Murat Kuyu evinde ölü bulundu

Ünye\'de belediye personeli Murat Kuyu evinde ölü bulundu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki belediye personeli Murat Kuyu, yakınlarının ikamete gitmesiyle evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği Kuyu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan belediye personeli, evinde ölü bulundu.

Olay, Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 12. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde pide ustası olarak çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Murat Kuyu'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek üzere ikamete gitti. Daireye giren yakınları, Kuyu'yu odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Murat Kuyu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Güncel, Ünye, Ordu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünye'de belediye personeli Murat Kuyu evinde ölü bulundu - Son Dakika

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