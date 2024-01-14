Ünye\'de buzlanma nedeniyle tır kaza yaptı, yol 2 saat trafiğe kapandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a gitmekte olan Yunus Sakarya idaresindeki 34 DN 5604 plakalı tır, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere, ardından kent güvenliği kamera sistemi direğine çarparak durabildi. Tır sürücüsünün yara almadığı kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiği diğer şeritten vererek yol güvenliğini sağladı. Yaşanan kazanın ardından Ordu istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı trafik ekipleri bir yandan sürücüleri uyarırken, diğer taraftan yolun açılması için seferber oldu. Ekiplerin olay yerine çağırdıkları çekici yardımıyla tırın dorsesi yol kenarına alınırken, Karayolları 7'inci Bölge Müdürlüğü Ünye Bakımevi görevlileri ise sahil yolunda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU