Ünye\'de Hırsızlık Kamerada!

14.04.2026 13:10
Gece yarısı cep telefonu dükkanına giren hırsız, vitrini taşla kırarak kaçtı. Polis araştırıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Telefon dükkanını hedef alan şüpheli, vitrini taşla kırarak kısa sürede çok sayıda cihazı alıp kaçtı.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Nuh ve Onur Fırıncı kardeşlere ait cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin çevresinde bir süre dolaştı. Şüpheli, daha sonra eline aldığı taşla vitrini sert şekilde kırdı. Camın parçalanmasının ardından içeri uzanan zanlı, ulaşabildiği akıllı telefonları hızla alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah iş yerlerini açmak için gelen işletme sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler ayrıca kırılan vitrinde ve çevresinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi.

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Polis, Suç, Son Dakika

Advertisement
