Ünye\'de incir toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağacın kökünden sökülmesiyle metrelerce sürüklenerek dere yatağına düşen vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Saraçlı Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ramazan Kuşçu, fındık bahçesinde bulunan incirleri toplamak için ağaca çıktı. İncir ağacının kökünden sökülmesiyle yaşlı adam dere yatağına yaklaşık 20 metre sürüklenmesi sonucu beton zemine düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan Kuşçu'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri Kuşçu'nun cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak yaklaşık 20 dakikalık patika yoldan cenaze aracına taşıdı.

Ramazan Kuşçu'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU