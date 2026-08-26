Ordu’da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu - Son Dakika
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Ordu’da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu

Ordu’da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine tabancayla 10 el ateş eden şüpheli B.C., suç aleti silahla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri çevresinde 10 boş kovan bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, silahıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.'ya ait olan iş yerine yaya olarak gelen B.C., yanındaki tabancayla iş yerine 10 el ateş etti. Şans eseri iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, iş yeri çevresinde 10 adet boş kovan bulundu.

Olayın ardından şüpheli B.C., suç aleti tabancayla birlikte Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek teslim oldu. İlk belirlemelere göre zanlı B.C. ile iş yeri sahibi A.U. arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu’da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu - Son Dakika

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