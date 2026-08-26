Ordu’da iş yerini kurşunlayan şahıs polise teslim oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, silahıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.'ya ait olan iş yerine yaya olarak gelen B.C., yanındaki tabancayla iş yerine 10 el ateş etti. Şans eseri iş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, iş yeri çevresinde 10 adet boş kovan bulundu.

Olayın ardından şüpheli B.C., suç aleti tabancayla birlikte Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek teslim oldu. İlk belirlemelere göre zanlı B.C. ile iş yeri sahibi A.U. arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.