Ünye\'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananların sayısı 16'ya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Ünye- Çaybaşı yolu üzerinde Arif Z. yönetimindeki 55 ABH 756 plakalı minibüs ile Metehan D. idaresindeki 52 ACC 608 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler Arif Z. ve Metehan D. ile araçlarda bulunan Süleyman Buğra Ö., Yasemin D., Serpil G., Davut M., Şule Y., Nihal Ç., Kadir Ö., Furkan K., Sema S., Fatma G., Asiye A., Yasemin A., Elmas N. ve Sinem S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ORDU