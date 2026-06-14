Ünye\'de Sağanak Trafiği Felç Etti

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Çevre Yolu üzerindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Samsun yönüne seyir eden Cihan Başaran (52) yönetimindeki 34 CHA 716 plakalı hafif ticari araç, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görünce yaralılara yardım etmek isteyen Mehmet Gölkem Ustaoğlu, 52 AFP 990 plakalı minibüsünü emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyreden Murat Aksu yönetimindeki 34 BHR 40 plakalı otomobil de yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Cihan Başaran ile araçta yolcu olarak bulunan Nermin Başaran ve Recai Güven ile otomobilde bulunan Bahar Aksu, Zümra Aksu ve Serra Aksu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serra Aksu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU