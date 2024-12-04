Ünye'deki Tünelde Yangın, Trafiği Aksattı - Son Dakika
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Ünye'deki Tünelde Yangın, Trafiği Aksattı

Ünye\'deki Tünelde Yangın, Trafiği Aksattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bakım çalışmaları sırasında tünelde çıkan yangın nedeniyle trafik yarım saat aksadı. Yangın, konteynerde başlayan alevlerin tüneli sarması sonucu meydana geldi.

04.12.2024 17:43  Güncelleme: 17:51
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ordu- Samsun yolunda tünelde çıkan yangında konteyner alevlere teslim oldu, trafik yarım saat aksadı.

Yangın, Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüneldeki bakım çalışmaları sırasında kullanılan ofis ve malzemelerin bulunduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm tüneli siyah dumanlarla kapladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyük bir mücadele sonucu kontrol altına alırken, tünelin diğer tarafındaki çalışan tüpte ise yoğun dumanlardan dolayı trafik yaklaşık yarım saat durduruldu.

Yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı, çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, soğutma çalışmaları sonrası durdurulan araç trafiğinde çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Yangın sonrası trafik akışı yeniden sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'deki Tünelde Yangın, Trafiği Aksattı - Son Dakika

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