Ürdün, İran'dan Fırlatılan Füzelere Karşılık Verdi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarından fırlatılan ve Ürdün hava sahasına giren 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, saldırıda can veya mal kaybının ise olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada Ürdün Krallığı hava sahasının izlenmeye devam edildiği belirtilerek, "Silahlı Kuvvetler, yürürlükteki angajman kuralları çerçevesinde ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarının emniyetini tehdit eden hiçbir unsura karşılık vermekten çekinmeyecektir" denildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırıda 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti. - AMMAN