Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.25 sıralarında ilçeye bağlı Balıklı Ova Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR