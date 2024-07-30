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Urla'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 16.37 sıralarında ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.