Uşak Banaz'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak Banaz'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti

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Uşak Banaz\'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti
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Uşak Banaz\'da kavşakta kamyonla çarpışan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, Uşak-Banaz kara yolu Susuz köyü kavşağında otomobil ile kamyon çarpıştı, otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Banaz kara yolu Susuz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobil, Susuz köyü yolundan ana yola çıkmak istediği sırada Uşak'tan Banaz istikametine seyreden Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyonla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslan'ın (71) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelPolisSusuzBanazUşakSon Dakika

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