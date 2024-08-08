Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor futbolcularını ziyaret etti

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, antrenman yapan Uşakspor futbolcularını ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve CHP Meclis Üyeleri Mustafa Gürel ve Özhan Özgöbek ile birlikte Huzur Park'ta bulunan Uşakspor tesislerinde antrenman yapan Uşakspor'un futbolcularını ziyarette etti.

Öte yandan Başkan Yalım, takıma çalışmalarında kolaylıklar diledi. - UŞAK