Uşak'ın Eşme ilçesinde kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ın Eşme ilçesinde kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 09:20
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Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.G. (27) idaresindeki 64 ACC 044 plakalı hafif ticari araç karayoluna çıkış yapan F.B. (30) yönetimindeki 45 AJP 963 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarlar savrulurken, çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince, sürücüler F.B., M.A.G. ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan 4 kişi Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi ilk tedavilerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ın Eşme ilçesinde kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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