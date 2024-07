Uşak\'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

3.Sayfa

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ekili alan ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Cinoğlu köyünde ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek makilik alana alana sıçradı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe,Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, Orman ve Tarım İl Müdürü Serkan Bilir, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, İl AFAD Müdürü Burak Edin bölgede incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün; "Sivaslı ilçesi Cinoğlu köyünde tarlada başlayan bir yangın kısa sürede iki köy arasındaki meşelik alana sıçramış ve burada bir orman yangınına dönüşmüş durumdaydı. Yangına ilgili tüm kurumlarımızla birlikte 140 personel ve 51 araçla müdahale edildi. 1 helikopter bize hava desteği sağladı. Müdahalesini tamamlayıp geri döndü. Şu an yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. İnşallah ters yönlü bir rüzgar çıkmadığı sürece. Şu an hem kontrol altına alındı, hem soğutma çalışmaları başladı. Biz iki köyümüzün etkilenme ihtimaline karşılık çevrelerinde iş makineleriyle gerekli önlemleri aldık. Yangından herhangi bir yerleşim yeri etkilenmedi. Herhangi bir can kaybı ya da hayvan kaybı yok." dedi. - UŞAK