Uşak\'ta 112 Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü içeresinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı sonunda gerçekleşen 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Uşak Valisi Naci Aktaş başkalığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Önder Can, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı, İl AFAD Müdürü Burak Edin, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Hüseyin Tekin ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Erkan katıldı.

Toplantıda hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin değerlendirilmesinde bulunuldu. - UŞAK