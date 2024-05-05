Uşak\'ta 3 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Uşak'ta kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirmesi sonucu uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada 3 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK