Uşak\'ta 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi

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Uşak'ta piyasa değeri 4 buçuk milyon liraya yakın 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 4 buçuk milyon TL'lik, 4 milyon 500 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK