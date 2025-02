Uşak'ta 6 Evi Etkileyen Yangın Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Uşak'ta 6 evi etkileyen yangın söndürüldü

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyündeki bir evde başlayıp yanında bulunan 5 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyünde İbrahim İnan'a ait müstakil bir evde henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının hızla büyümesi sonucu yanında bulunan 5 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, bölgeye Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı gitti.

Vali Aktaş, yangınla alakalı Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl AFAD Müdürü Burak Edin'den bilgi alırken, yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ataş, "Şu an itibariyle yangının diğer evlere sıçrama riski yok. Yangın ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu an ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tesellimiz herhangi bir can kaybımız yok. Telef olan bir hayvanımız yok. Ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi. 2 evde yaşam vardı. Diğer evlerin sahipleri il veya ilçe merkezinde yaşıyordu. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin yardımıyla da en kısa sürede yaralarımızı saracağız" dedi.

Öte yandan, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.