Uşak’ta araçtan atılan poşetten uyuşturucu çıktı: 3 tutuklama

Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan kişilerin dışarı attığı poşetten uyuşturucu madde ele geçirildi.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Şehitler Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan kişilerin durduruldukları sırada dışarıya poşet attığını fark eden ekipler, poşeti incelemeye aldı.

Yapılan incelemede poşet içerisinde 7 parça halinde toplam 2 bin 204 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak araçta bulunan F.Ö., E.U. ve İ.K.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.