Uşak'ta Asılsız Paylaşımlara 9 Çocuk İşlem Gördü

17.04.2026 19:38
Uşak'ta okullara yönelik asılsız saldırı tehdidi için 9 çocuk hakkında adli işlem yapıldı.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden okullara yönelik saldırı olabileceği yönünde yapılan asılsız paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalarda yaşı küçük 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1'i tutuklandı.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların Uşak'ta da yaşanacağı yönünde sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımların tespit edildiği bildirildi. Söz konusu paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında yaşı küçük 9 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtilerek, işlemleri tamamlanan 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1'inin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada; "Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçları kapsamında 9 yaşı küçük hakkında adli işlem yapılmış, işlemleri tamamlanan 3 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 SSÇ tutuklanarak Uşak Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
