Uşak\'ta Asılsız Paylaşımlara 9 Çocuk İşlem Gördü

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden okullara yönelik saldırı olabileceği yönünde yapılan asılsız paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalarda yaşı küçük 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1'i tutuklandı.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların Uşak'ta da yaşanacağı yönünde sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımların tespit edildiği bildirildi. Söz konusu paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında yaşı küçük 9 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtilerek, işlemleri tamamlanan 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 1'inin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada; "Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçları kapsamında 9 yaşı küçük hakkında adli işlem yapılmış, işlemleri tamamlanan 3 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 SSÇ tutuklanarak Uşak Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. - UŞAK