Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalı olup, Yalım’ın işletmelerinde çalışan 15 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı kişilerin belediye şirketleri üzerinden sigortalı gösterildiği ancak Özkan Yalım'a ait restoran, eğlence mekanı ve otelde çalıştıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmanın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve 31 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.