Uşak'ta Çapa Makinesine Kaptıran Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta Çapa Makinesine Kaptıran Adam Ağır Yaralandı

Uşak\'ta Çapa Makinesine Kaptıran Adam Ağır Yaralandı

Uşak'ın Kayağıl köyünde yaşayan 60 yaşındaki C.A., evinin bahçesinde çapa makinesiyle çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu ayağını makineye kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla ağır yaralanan adam, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan C.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

28.02.2024 22:50  Güncelleme: 22:50
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Uşak'ta iki ayağını çapa makinesine kaptıran 60 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çapa makinesiyle bahçesini süren C.A. (60) bir anlık dalgınlıkla ayağını çapa makinesine kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin C.A bacaklarına saplanan demiri kesip çıkarmasının ardından, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Çapa Makinesine Kaptıran Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

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