 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı

Uşak'ta dükkan sahibi, kiracısından dükkanı boşaltmasını istemesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

Uşak\'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı
17.01.2024 - 22:25,
Abone Ol

Uşak'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta dükkan sahibinin, kiracısından dükkanı boşaltmasını istemesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, bugün Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan sahibi G.K. yanında akrabaları olan E.K. ve E.K. ile kiracısı T.Y.'nin yanına giderek dükkanı boşatmasını istedi. Burada dükkan sahibi ve kiracı arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen olayda kiracı T.Y. bıçakla, Y.Y., A.E., E.K., G.K. ve E.K. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

kiracı, Uşak, Olaylar, Yaralanma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta dükkan sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement