Uşak'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri

Uşak\'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri
26.06.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 20 bin 937 kişi sorgulandı, 1.606 okul servisi denetlendi. Öğrencilere güvenlik eğitimi verildi.

Uşak'ta 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde 20 bin 937 kişi sorgulanırken, bin 606 okul servisi denetlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde 142 okul ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 20 bin 937 şahıs sorgulanırken, bin 606 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 751 metruk bina ile 689 umuma açık iş yeri denetlenerek gerekli kontroller yapıldı.

Öte yandan, öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel güvenlik, SİBERAY, KADES, trafik ve narkotik konularında 23 bin 101 öğrenci ile 23 bin 394 veli ve öğretmene bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:39:10. #7.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.