Uşak'ta Elektrik Çarpması: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında bulunan bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 20 yaşındaki İlhan Can Yalçın, güneş panelinde oluşan arızayı gidermek için eve gitti. Evin bodrum katına inen Yalçın, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK