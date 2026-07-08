Uşak\'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye (70) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK