Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Uşak\'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
08.07.2026 19:27  Güncelleme: 19:35
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Uşak'ın Elmalıdere Mahallesi'nde 70 yaşındaki S.B.'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.'ye (70) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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