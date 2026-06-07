Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

07.06.2026 21:36
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Uşak'ta iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi fuhuşa aracılık iddiasıyla tutuklandı.

Uşak'ta iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ettikleri ve iş yerinde çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde faaliyet gösteren iki masaj salonunun yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi. Elde edilen bulguların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen masaj salonu sahipleri Y.Ö. ve İ.B. ile işletme müdürü M.Ö. gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Operasyon sırasında masaj salonlarında çalışan 12 kadının da ifadesine başvuruldu. Bu kişilerden 1'inin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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