Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

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Uşak merkezde ve Banaz ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangını 19. Saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında ekiplerin müdahalesi ile 19. Saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangınların kontrol altına alındığını duyurarak, vatandaşlara geleceğimize ateş atmamaları çağrısında bulundu.

20.07.2024 12:39
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Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak merkezde ve Banaz ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangını 19. Saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyü arasında ve Uşak merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında dün 15: 50 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında ekiplerin müdahalesi ile 19. Saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; "Uşak merkez ve Banaz'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeşil Vatan hepimizin ortak geleceği. Lütfen geleceğimize ateş atmayalım." İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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