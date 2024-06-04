Uşak'ta İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında çalışan Mehmet Elkan, 9. kattaki asansörlü iskelede dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Elkan'ı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Elkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

04.06.2024 21:05
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Uşak'ta inşaat halindeki binanın 9. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Fatih Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir apartman inşaatında 9'uncu katında asansörlü iskelede çalışan Mehmet Elkan (44) dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Elkan'ın düştüğü fark eden diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Elkan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Elkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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