Uşak\'ta İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Uşak'ta elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Yeleğen Beldesine bağlı Kuştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) firmasında çalışan 27 yaşındaki Mustafa Duman arızalı olan lambayı tamir etmek için ekip arkadaşıyla birlikte lambanın arızalı olduğu bölgeye geçti. Ardından Duman vinçle direği çıktı. Duman lambayı tamir ettiği esnada bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Mustafa Duman, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK