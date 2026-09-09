Uşak\'ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı, 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta yangına giden itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Caddesi ile Halil Kaya Gedik Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Susuzören köyündeki bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan H.U. (39) idaresindeki 64 LN 580 plakalı itfaiye aracı ile Mustafa Baytur (22) yönetimindeki 64 AAT 750 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alınırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince sürücüler ile itfaiye aracında yolcu konumunda bulunan itfaiye personeli Y.Ş. (29) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Mustafa Baytur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.