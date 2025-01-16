Uşak\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

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Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron, kıyılmış tütün ve 2 adet üretimde kullanılan makine ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 11 bin adet kaçak makaron, 16 bin 500 gram kaçak kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinası ve 1 adet sigara paketleme makinası ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK