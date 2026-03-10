Uşak\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda edinilen bilgiler çerçevesinde Elmalıdere Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 66 bin 200 kaçak makaron, 10 bin gram kaçak kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y. ve A.Ş. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK