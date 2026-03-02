Uşak'ta Kamyon-Traktör Çarpışması: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Uşak'ta Kamyon-Traktör Çarpışması: 1 Ağır Yaralı

02.03.2026 19:07
Uşak'ta traktör ve kamyon çarpıştı, 73 yaşındaki traktör sürücüsü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta kamyon ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hasköy yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, A.B. (73) yönetimindeki 64 AS 524 plakalı traktör ile M.Ö. (35) idaresindeki 64 EG 436 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kamyonda ise hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

