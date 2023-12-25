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Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.12.2023 - 00:53,
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Uşak'ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Banaz ilçesine bağlı Paşacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D. yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonette yolcu konumunda bulunan Ramazan Yılmaz sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyon sürücüsü A.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam başlatıldı.

Uşak\'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta kamyon ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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