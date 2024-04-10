Uşak'ta Karaağaç Göleti'nde otomobil kazası: 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Karaağaç Göleti'nde otomobil kazası: 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Uşak\'ta Karaağaç Göleti\'nde otomobil kazası: 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Uşak merkeze bağlı Karaağaç Göleti'nde meydana gelen otomobil kazasında, Erkan Özçelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.04.2024 05:14  Güncelleme: 05:15
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Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Özçelik'in içinde bulunduğu 43 KH 144 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebeple Karaağaç göletine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu otomobil içeresinde bulunan Erkan Özçelik'in şahsın cansız bedenine ulaşılırken, otomobil ise göletten çıkarıldı. Öte yandan Özçelik'in cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Uşak, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Karaağaç Göleti'nde otomobil kazası: 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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