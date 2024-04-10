Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Özçelik'in içinde bulunduğu 43 KH 144 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen sebeple Karaağaç göletine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu otomobil içeresinde bulunan Erkan Özçelik'in şahsın cansız bedenine ulaşılırken, otomobil ise göletten çıkarıldı. Öte yandan Özçelik'in cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta Karaağaç Göleti'nde otomobil kazası: 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Uşak'ta Karaağaç Göleti'ne düşen otomobilde, 43 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çıkarılmasıyla birlikte kayıp kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fatih'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü ve şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
Üsküdar'da gece saatlerinde kafe olarak hizmet veren bir iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Üsküdar'da gece saatlerinde çıkan yangın, bir kafede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur nedeniyle şehir merkezinin birçok yeri sular altına kaldı.
Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde su baskınları da yaşandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
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