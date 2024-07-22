Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Yön Tabelasına Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Yön Tabelasına Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, karpuz yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 09:02
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Uşak'ta karpuz yüklü kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu üzeri Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı karpuz yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Mustafa Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Koyun'un cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak-Ankara karayolu bir süre tek şeritten akışı sağlandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Yön Tabelasına Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Yön Tabelasına Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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