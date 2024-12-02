Uşak\'ta Kaybolan Balıkçı İçin Arama

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Uşak'ta kendisinden haber alınamayan vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2 önce evinden merkeze bağlı Göğem Gölet'ine balık tutmak için ayrılan Gökhan Tokay (32) yakınları haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede Tokay'a ait otomobilin ve çadırın Göğem Gölet'inde olduğu tespit edildi. Gördü tanıkların ifadesi üzerine Tokay'ın balık tutmak için gölete bot ile açıldığını öğrenen ekipler, gölette arama çalışmaları için İzmir'den Deniz Polisi intikal etti. Deniz Polisi gölet içerisinde Tokay'ı arama çalışmalarını başlattı.

Öte yandan, Jandarma ve AFAD ekiplerince ise bölgede bulunan ormanlık alanda çalışma yapıldı. - UŞAK