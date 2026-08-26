Uşak\'ta Kaza: 2 Yaralı

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. (49) idaresindeki 45 TG 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ş. ile eşi K.Ş. (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.